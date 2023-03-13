Скрепковъ Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смерти1792
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Скрепковъ Филиппъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Сын: Скрепковъ Федоръ
Мать ребёнка: Скрепкова Прасковья Никитина
Рождение ребёнка
1772
Сын: Скрепковъ Иванъ
Мать ребёнка: Скрепкова Прасковья Никитина
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Катерина
Мать ребёнка: Скрепкова Прасковья Никитина
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Устинья
Мать ребёнка: Скрепкова Прасковья Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1792
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область