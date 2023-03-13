Скрепковъ Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрепковъ Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

1792

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Скрепковъ Филиппъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Скрепковъ Федоръ

Мать ребёнка: Скрепкова Прасковья Никитина

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Скрепковъ Иванъ

Мать ребёнка: Скрепкова Прасковья Никитина

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: Скрепкова Прасковья Никитина

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Устинья

Мать ребёнка: Скрепкова Прасковья Никитина

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скрепкова Прасковья Никитина

Смерть
1792
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
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