Արշալույս (Վարազդատ) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Արշալույս (Վարազդատ)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Երվանդ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Երվանդ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Մարինե

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Զինոֆ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Անահիտ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ծովիկ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Խաթուն

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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