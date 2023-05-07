Արշալույս (Վարազդատ)
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Երվանդ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Երվանդ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Մարինե
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Զինոֆ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Անահիտ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ծովիկ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Խաթուն
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно