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Филатов Эдуард

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1956

Сын: Филатов Сергей Эдуардович

Мать ребёнка: Филатова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
26.09.1959

Сын: Филатов Владимир Эдуардович

Мать ребёнка: Филатова Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филатова Валентина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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