Калдина Екатерина (Васильевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калдина Екатерина (Васильевна)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1878

Дочь: Матрена Григорьевна

Отец ребёнка: Калдин Григорий Терентьевич

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
16.05.1881

Дочь: Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Калдин Григорий Терентьевич

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
18.08.1883

Сын: Калдин Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Калдин Григорий Терентьевич

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
03.08.1885

Дочь: Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Калдин Григорий Терентьевич

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
22.09.1887

Сын: Федоров - Калдин Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Калдин Григорий Терентьевич

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.06.1890

Дочь: Феодосия Григорьевна

Отец ребёнка: Калдин Григорий Терентьевич

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
19.03.1893

Сын: Калдин - Федоров Илларион Григорьевич

Отец ребёнка: Калдин Григорий Терентьевич

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
05.08.1895

Сын: Калдин - Федоров Максим Григорьевич

Отец ребёнка: Калдин Григорий Терентьевич

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
13.03.1901

Дочь: Дарья Григорьевна

Отец ребёнка: Калдин Григорий Терентьевич

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калдин Григорий Терентьевич

Смерть
Неизвестно
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