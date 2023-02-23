Калдина Екатерина (Васильевна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1878
Дочь: Матрена Григорьевна
Отец ребёнка: Калдин Григорий Терентьевич
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
16.05.1881
Дочь: Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Калдин Григорий Терентьевич
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
18.08.1883
Отец ребёнка: Калдин Григорий Терентьевич
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
03.08.1885
Дочь: Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Калдин Григорий Терентьевич
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
22.09.1887
Сын: Федоров - Калдин Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Калдин Григорий Терентьевич
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.06.1890
Дочь: Феодосия Григорьевна
Отец ребёнка: Калдин Григорий Терентьевич
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
19.03.1893
Сын: Калдин - Федоров Илларион Григорьевич
Отец ребёнка: Калдин Григорий Терентьевич
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
05.08.1895
Сын: Калдин - Федоров Максим Григорьевич
Отец ребёнка: Калдин Григорий Терентьевич
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
13.03.1901
Дочь: Дарья Григорьевна
Отец ребёнка: Калдин Григорий Терентьевич
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно