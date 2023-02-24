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Федоров - Калдин Григорий Григорьевич

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Место рождения

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

22.09.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1887

Отец: Калдин Григорий Терентьевич

Мать: Калдина Екатерина (Васильевна)

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
07.?.1911

Жена: Федорова - Калдина Анна Карачева

Рождение ребёнка
06.09.1912

Сын: Федоров Аким Григорьевич

Мать ребёнка: Федорова - Калдина Анна Карачева

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
28.09.1919

Дочь: Надежда Григорьевна

Мать ребёнка: Федорова - Калдина Анна Карачева

Деревня Солдатские выселки , Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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