Федоров - Калдин Григорий Григорьевич
Место рожденияДеревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения22.09.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1887
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
07.?.1911
Рождение ребёнка
06.09.1912
Мать ребёнка: Федорова - Калдина Анна Карачева
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
28.09.1919
Дочь: Надежда Григорьевна
Мать ребёнка: Федорова - Калдина Анна Карачева
Деревня Солдатские выселки , Ульяновская область
Смерть
Неизвестно