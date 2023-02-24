Калдин - Федоров Илларион Григорьевич
Место рожденияДеревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения19.03.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1893
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
26.?.1914
Рождение ребёнка
01.07.1915
Дочь: Ольга Илларионовна
Мать ребёнка: Федорова Александра Волкова
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно