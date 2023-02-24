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Калдин - Федоров Илларион Григорьевич

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Место рождения

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

19.03.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1893

Отец: Калдин Григорий Терентьевич

Мать: Калдина Екатерина (Васильевна)

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
26.?.1914

Жена: Федорова Александра Волкова

Рождение ребёнка
01.07.1915

Дочь: Ольга Илларионовна

Мать ребёнка: Федорова Александра Волкова

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно
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