Харланов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харланов Иван

Место рождения

Россия, Ставропольский край, п. Винсады

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1976 и 1978

Пол

Мужской

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Харланов Григорий

Мать: скрыто настройками приватности

Россия, Ставропольский край, п. Винсады
Рождение ребёнка
25.06.1935

Сын: Харланов Дмитрий

Мать ребёнка: Харланова Анна

Россия, Ставропольский край, г. Прикумск
Рождение ребёнка
17.12.1941

Дочь: Проско Валентина

Мать ребёнка: Харланова Анна

Развод
После 1945

Жена: Харланова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харланов Андрей

Мать ребёнка: Харланова Никифоровна

Россия, пос. Винсады, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харланова Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харланов Борис

Мать ребёнка: Харланова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харланова Анна

Смерть
Между 1976 и 1978
СССР, Ставропольский край, Предгорный район, поселок Винсады
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно
СССР, Ставропольский край
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