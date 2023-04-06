Харланов Иван
Место рожденияРоссия, Ставропольский край, п. Винсады
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1976 и 1978
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Харланов Григорий
Мать: скрыто настройками приватности
Россия, Ставропольский край, п. Винсады
Рождение ребёнка
25.06.1935
Сын: Харланов Дмитрий
Мать ребёнка: Харланова Анна
Россия, Ставропольский край, г. Прикумск
Рождение ребёнка
17.12.1941
Дочь: Проско Валентина
Мать ребёнка: Харланова Анна
Развод
После 1945
Жена: Харланова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харланов Андрей
Мать ребёнка: Харланова Никифоровна
Россия, пос. Винсады, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Харланова Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харланов Борис
Мать ребёнка: Харланова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Харланова Анна
Смерть
Между 1976 и 1978
СССР, Ставропольский край, Предгорный район, поселок Винсады
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно
СССР, Ставропольский край