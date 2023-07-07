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Казанцев Михаил Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Казанцев Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Казанцева Таисия Владимировна

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Галина Михайловна

Мать ребёнка: Казанцева Таисия Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казанцева Таисия Владимировна

Смерть
Неизвестно