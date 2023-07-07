Казанцев Михаил Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Казанцев Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Казанцева Таисия Владимировна
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Галина Михайловна
Мать ребёнка: Казанцева Таисия Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно