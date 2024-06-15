Афимья Антипова
Место рожденияд. Елизово, Старица
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Елизово, Старица
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Васильев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Дарья Иванова
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
1779
Сын: Павел Иванович
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Федосья Иванова
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
1786
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
1793
Сын: Евсей Иванович
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
1795
Сын: Трофим Иванович
Отец ребёнка: Иван Васильев
Смерть
Неизвестно