Афимья Антипова 1754 — найти родственников по фамилии на Familio
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Афимья Антипова

Место рождения

д. Елизово, Старица

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1758 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Елизово, Старица
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Васильев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Базыкино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Дарья Иванова

Отец ребёнка: Иван Васильев

Базыкино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Павел Иванович

Отец ребёнка: Иван Васильев

Базыкино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Федосья Иванова

Отец ребёнка: Иван Васильев

Базыкино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Васильев

Базыкино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Евсей Иванович

Отец ребёнка: Иван Васильев

Базыкино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Трофим Иванович

Отец ребёнка: Иван Васильев

Базыкино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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