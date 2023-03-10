Афимья Афонасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфимья Афонасьева

Афимья Афонасьева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1737 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1734 г.р.

Дети

Вычислено 1756 г.р.
Вычислено 1758 г.р.
Вычислено 1760 г.р.

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1737 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1756 ст.

Сын: Ефим Артемиев

Отец ребёнка: Артемий Анисимов

Рождение ребёнка
Вычислено 1758

Сын: Федот Артемиев

Отец ребёнка: Артемий Анисимов

Рождение ребёнка
Вычислено 1760

Сын: Андрей Артемиев

Отец ребёнка: Артемий Анисимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемий Анисимов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close