Афимья Афонасьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1737 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1737 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1756 ст.
Сын: Ефим Артемиев
Отец ребёнка: Артемий Анисимов
Рождение ребёнка
Вычислено 1758
Сын: Федот Артемиев
Отец ребёнка: Артемий Анисимов
Рождение ребёнка
Вычислено 1760
Сын: Андрей Артемиев
Отец ребёнка: Артемий Анисимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Артемий Анисимов
Смерть
Неизвестно