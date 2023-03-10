Артемий Анисимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1734 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1734 ст.
Отец: Анисим Романов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1756 ст.
Сын: Ефим Артемиев
Мать ребёнка: Афимья Афонасьева
Рождение ребёнка
Вычислено 1758
Сын: Федот Артемиев
Мать ребёнка: Афимья Афонасьева
Рождение ребёнка
Вычислено 1760
Сын: Андрей Артемиев
Мать ребёнка: Афимья Афонасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афимья Афонасьева
Смерть
Неизвестно