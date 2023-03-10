Артемий Анисимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемий Анисимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1734 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1696 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1737 г.р.

Дети

Вычислено 1756 г.р.
Вычислено 1758 г.р.
Вычислено 1760 г.р.

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1734 ст.

Отец: Анисим Романов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1756 ст.

Сын: Ефим Артемиев

Мать ребёнка: Афимья Афонасьева

Рождение ребёнка
Вычислено 1758

Сын: Федот Артемиев

Мать ребёнка: Афимья Афонасьева

Рождение ребёнка
Вычислено 1760

Сын: Андрей Артемиев

Мать ребёнка: Афимья Афонасьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афимья Афонасьева

Смерть
Неизвестно
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