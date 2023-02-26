Анна Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1781
Сын: Самсон Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Никитин
Рождение ребёнка
До 1782
Дочь: Пелагия Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Никитин
Рождение ребёнка
16.04.1793
Дочь: Ирина Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Никитин
Смерть
Неизвестно