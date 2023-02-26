Анна Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1781

Сын: Самсон Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Никитин

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1782

Дочь: Пелагия Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Никитин

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.04.1793

Дочь: Ирина Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Никитин

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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