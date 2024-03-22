Golda (Ginda) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Golda (Ginda)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.

Дети

1823 г.р.
1827 г.р.
1828 г.р.
1830 г.р.
1832 г.р.
1839 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Kanner Meyer Leizer

Рождение ребёнка
1823

Сын: Kanner Leyba

Отец ребёнка: Kanner Meyer Leizer

Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Kanner) Genya

Отец ребёнка: Kanner Meyer Leizer

Рождение ребёнка
1828

Сын: Kanner Yukel

Отец ребёнка: Kanner Meyer Leizer

Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Kanner) Sura

Отец ребёнка: Kanner Meyer Leizer

Рождение ребёнка
1832

Сын: Kanner Ovshiy

Отец ребёнка: Kanner Meyer Leizer

Место жительства
1835
Рождение ребёнка
1839

Сын: Kanner Abram

Отец ребёнка: Kanner Meyer Leizer

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Kanner) Matlya

Отец ребёнка: Kanner Meyer Leizer

Место жительства
1848
Место жительства
1859
Смерть
Неизвестно

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