Golda (Ginda)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Kanner Meyer Leizer
Рождение ребёнка
1823
Сын: Kanner Leyba
Отец ребёнка: Kanner Meyer Leizer
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Kanner) Genya
Отец ребёнка: Kanner Meyer Leizer
Рождение ребёнка
1828
Сын: Kanner Yukel
Отец ребёнка: Kanner Meyer Leizer
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Kanner) Sura
Отец ребёнка: Kanner Meyer Leizer
Рождение ребёнка
1832
Сын: Kanner Ovshiy
Отец ребёнка: Kanner Meyer Leizer
Место жительства
1835
Рождение ребёнка
1839
Сын: Kanner Abram
Отец ребёнка: Kanner Meyer Leizer
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Kanner) Matlya
Отец ребёнка: Kanner Meyer Leizer
Место жительства
1848
Место жительства
1859
Смерть
Неизвестно