Карманова Ирина Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.07.1879
Сын: Кармановъ Николай
Отец ребёнка: Кармановъ Илья
Рождение ребёнка
01.05.1883
Сын: Кармановъ Їωаннъ
Отец ребёнка: Кармановъ Илья
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кармановъ Илья