Карманова Ирина Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карманова Ирина Кузьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1879

Сын: Кармановъ Николай

Отец ребёнка: Кармановъ Илья

Рождение ребёнка
01.05.1883

Сын: Кармановъ Їωаннъ

Отец ребёнка: Кармановъ Илья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кармановъ Илья

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