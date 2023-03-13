Кармановъ Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кармановъ Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1879

Пол

Мужской

Отец

1857 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1879

Отец: Кармановъ Илья

Мать: Карманова Ирина Кузьмина

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