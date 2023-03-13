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Кармановъ Николай
Кармановъ Николай
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.07.1879
Пол
Мужской
Отец
Кармановъ Илья
1857 г.р.
Мать
Карманова Ирина Кузьмина
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1879
Отец:
Кармановъ Илья
Мать:
Карманова Ирина Кузьмина
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