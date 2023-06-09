Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Ревякина Серафима Ивановна

Рождение ребёнка
22.08.1971

Дочь: Матвеичева Диана Александровна

Мать ребёнка: Ольга

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно