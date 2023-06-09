Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
22.08.1971
Дочь: Матвеичева Диана Александровна
Мать ребёнка: Ольга
Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно