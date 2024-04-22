Митькина (Косоулина) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митькина (Косоулина) Александра

Место рождения

Губаревка, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1869 г.р.
Около 1870 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Губаревка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Косоулин Тимофей

Отец ребёнка: Косоулин Егор

Губаревка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Митькина Акулина Егоровна

Отец ребёнка: Митькин Егор

Губаревка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Переехала в Тулу.
Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Митькина Мария Егоровна

Отец ребёнка: Митькин Егор

Губаревка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Вышла замуж в д. Чиличеевку Плавского р-на.
Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Митькин Василий Егорович

Отец ребёнка: Митькин Егор

Губаревка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Переехал в Тулу.
Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Митькин Иван Егорович

Отец ребёнка: Митькин Егор

Губаревка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Переехал в Тулу (Мясново)
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Митькина Евдакия Егоровна

Отец ребёнка: Митькин Егор

Губаревка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Переехала в Тулу.
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Митькин Андрей Егорович

Отец ребёнка: Митькин Егор

Губаревка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митькин Егор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косоулин Егор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
1941
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