Митькина (Косоулина) Александра
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смерти1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Рождение ребёнка
1888
Сын: Косоулин Тимофей
Отец ребёнка: Косоулин Егор
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Митькина Акулина Егоровна
Отец ребёнка: Митькин Егор
Переехала в Тулу.
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Митькина Мария Егоровна
Отец ребёнка: Митькин Егор
Вышла замуж в д. Чиличеевку Плавского р-на.
Рождение ребёнка
Около 1891
Отец ребёнка: Митькин Егор
Переехал в Тулу.
Рождение ребёнка
Около 1894
Отец ребёнка: Митькин Егор
Переехал в Тулу (Мясново)
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Митькина Евдакия Егоровна
Отец ребёнка: Митькин Егор
Переехала в Тулу.
Рождение ребёнка
Около 1900
Отец ребёнка: Митькин Егор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Митькин Егор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Косоулин Егор
Смерть
1941