Иванюкова (Потарская) Марина Юрьевна
женский, родилась 02.09.1991, Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
МатьПотарская (Лысенко) Елена Николаевна16.02.1969 г.р.
ОтецПотарский Юрий Валерьевич30.07.1969 г.р.
Супруги
Иванюков Владимир Алексеевич12.02.1992 г.р.
Дети
Иванюкова Анастасия Владимировна12.03.2019 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1991
Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.03.2019
Дочь: Иванюкова Анастасия Владимировна
Отец ребёнка: Иванюков Владимир Алексеевич
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край