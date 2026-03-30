Иванюкова (Потарская) Марина Юрьевна 02.09.1991 — найти родственников по фамилии на Familio

Иванюкова (Потарская) Марина Юрьевна

Автор
МИ
Иванюкова М.

женский, родилась 02.09.1991, Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область

Мать
Потарская (Лысенко) Елена Николаевна16.02.1969 г.р.
Отец
Потарский Юрий Валерьевич30.07.1969 г.р.
Супруги
Иванюков Владимир Алексеевич12.02.1992 г.р.
Дети
Иванюкова Анастасия Владимировна12.03.2019 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1991

Отец: Потарский Юрий Валерьевич

Мать: Потарская (Лысенко) Елена Николаевна

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванюков Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
12.03.2019

Дочь: Иванюкова Анастасия Владимировна

Отец ребёнка: Иванюков Владимир Алексеевич

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.