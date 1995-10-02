Маркова (Фролова) Антонина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркова (Фролова) Антонина Алексеевна

Место рождения

Юлово, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

10.06.1913

Дата смерти

02.10.1995

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1913

Отец: Фролов Алексей Александрович

Мать: Маркова Анастасия Ивановна

Юлово, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
15.12.1932

Муж: Марков Николай Петрович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
15.05.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марков Николай Петрович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
?.11.1938

Сын: Марков Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Марков Николай Петрович

Рождение ребёнка
?.10.1939

Сын: Марков Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Марков Николай Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
слесарь (работница
Место жительства
Неизвестно
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
02.10.1995
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Причина смерти: генерализованный атеросклероз