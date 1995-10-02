Маркова (Фролова) Антонина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения10.06.1913
Дата смерти02.10.1995
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1913
Бракосочетание
15.12.1932
Рождение ребёнка
15.05.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Марков Николай Петрович
Рождение ребёнка
?.11.1938
Сын: Марков Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Марков Николай Петрович
Рождение ребёнка
?.10.1939
Сын: Марков Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Марков Николай Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
слесарь (работница
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.10.1995
Причина смерти: генерализованный атеросклероз