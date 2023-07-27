Бучельникова Ольга Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Бучельников Георгий Кузьмич
Отец ребёнка: Бучельников Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
06.08.1903 ст.
Сын: Бучельников Матвей Кузьмич
Отец ребёнка: Бучельников Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
18.01.1906 ст.
Сын: Бучельников Василий Кузьмич
Отец ребёнка: Бучельников Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
20.04.1908 ст.
Дочь: Елизавета Кузьминична
Отец ребёнка: Бучельников Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
20.07.1910 ст.
Отец ребёнка: Бучельников Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
05.07.1913 ст.
Сын: Бучельников Владимир Кузьмич
Отец ребёнка: Бучельников Кузьма Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно