Бучельникова Ольга Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бучельникова Ольга Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Бучельников Георгий Кузьмич

Отец ребёнка: Бучельников Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
06.08.1903 ст.

Сын: Бучельников Матвей Кузьмич

Отец ребёнка: Бучельников Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
18.01.1906 ст.

Сын: Бучельников Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Бучельников Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
20.04.1908 ст.

Дочь: Елизавета Кузьминична

Отец ребёнка: Бучельников Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
20.07.1910 ст.

Сын: Бучельников Илья Кузьмич

Отец ребёнка: Бучельников Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
05.07.1913 ст.

Сын: Бучельников Владимир Кузьмич

Отец ребёнка: Бучельников Кузьма Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бучельников Кузьма Иванович

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно