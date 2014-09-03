Шадрин Владимир Аркадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1949
Дата смерти03.09.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1973
Сын: Шадрин Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Шадрина Александра Павловна
Рождение ребёнка
18.08.1981
Дочь: Банникова Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Шадрина Александра Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.09.2014