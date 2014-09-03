Шадрин Владимир Аркадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШадрин Владимир Аркадьевич

Шадрин Владимир Аркадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1949

Дата смерти

03.09.2014

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1973

Сын: Шадрин Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Шадрина Александра Павловна

Рождение ребёнка
18.08.1981

Дочь: Банникова Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Шадрина Александра Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шадрина Александра Павловна

Смерть
03.09.2014
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close