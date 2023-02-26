Елена Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Антонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1819 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Анна Романова

Отец ребёнка: Роман Стефанов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1829

Дочь: Агрипина Романова

Отец ребёнка: Роман Стефанов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Параскева Романова

Отец ребёнка: Роман Стефанов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.02.1833

Сын: Фёдор Романов

Отец ребёнка: Роман Стефанов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
24.05.1836

Муж: Ермолай Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.02.1837

Дочь: Евдокия Романова

Отец ребёнка: Роман Стефанов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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