Елена Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Анна Романова
Отец ребёнка: Роман Стефанов
Рождение ребёнка
До 1829
Дочь: Агрипина Романова
Отец ребёнка: Роман Стефанов
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Параскева Романова
Отец ребёнка: Роман Стефанов
Рождение ребёнка
15.02.1833
Сын: Фёдор Романов
Отец ребёнка: Роман Стефанов
Бракосочетание
24.05.1836
Муж: Ермолай Алексеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.02.1837
Дочь: Евдокия Романова
Отец ребёнка: Роман Стефанов
Смерть
Неизвестно