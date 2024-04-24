Милютина (Слободская) Дарья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891 ст.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
23.05.1910 ст.
Алексеевка, Кіровоградська область
Кол-во лет жениха: 22 | Кол-во лет невесте: 19 | № 18. 23.05.1910 Крестьянин деревни Владимировки Иаков Емельянов Милютин, 22 года, 1-ый брак, православный и крестьянка деревни Владимировки Дария Иоан... Показать все