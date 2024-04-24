Милютина (Слободская) Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милютина (Слободская) Дарья Ивановна

Место рождения

Златополье, Кіровоградська область

Дата рождения

1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891 ст.

Отец: Слободский Иван Дмитриевич

Мать: Слободская (Милютина) Софья Кузминична

Златополье, Кіровоградська область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
23.05.1910 ст.

Муж: Милютин Яков Емельянович

Алексеевка, Кіровоградська область
Кол-во лет жениха: 22 | Кол-во лет невесте: 19 | № 18. 23.05.1910 Крестьянин деревни Владимировки Иаков Емельянов Милютин, 22 года, 1-ый брак, православный и крестьянка деревни Владимировки Дария Иоан... Показать все
Смерть
Неизвестно

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