Бородихин Никифор Отст. Конный Казак Г. Тары
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1612
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Рождение
Около 1612
Отец: Бородихин ? Микита Отст. Конный Казак Г. Тары Андреев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Военная служба
1641
литовского списка казак Микифорко Бородихин. Литва и черкесы сотни Григория Медоварова. Холост. По 5 чети с осминою ржи по 2 чети овса.
Рождение ребёнка
Около 1659
Сын: Бородихин Ермолай Отст. Конный Казак Г. Тары Никифоров (Ермолка Микифоров)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1664
Сын: Бородихин Иван Отст. Конный Казак Г. Тары Никифоров (Ивашко Микифоров)
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
1666
десятник литовской сотни Чередова с кладом 3 руб с четью.
Смерть
Неизвестно