Бородихин Никифор Отст. Конный Казак Г. Тары — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородихин Никифор Отст. Конный Казак Г. Тары

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1612

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1612

Отец: Бородихин ? Микита Отст. Конный Казак Г. Тары Андреев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Военная служба
1641
Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
литовского списка казак Микифорко Бородихин. Литва и черкесы сотни Григория Медоварова. Холост. По 5 чети с осминою ржи по 2 чети овса.
Рождение ребёнка
Около 1659

Сын: Бородихин Ермолай Отст. Конный Казак Г. Тары Никифоров (Ермолка Микифоров)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1664

Сын: Бородихин Иван Отст. Конный Казак Г. Тары Никифоров (Ивашко Микифоров)

Мать ребёнка: не указана

Военная служба
1666
Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
десятник литовской сотни Чередова с кладом 3 руб с четью.
Смерть
Неизвестно

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