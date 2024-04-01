Бородихин Иван Отст. Конный Казак Г. Тары Никифоров (Ивашко Микифоров)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1664
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1664
Отец: Бородихин Никифор Отст. Конный Казак Г. Тары
Мать: не указана
Военная служба
1687
Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
Поступил на службу
Рождение ребёнка
Около 1691
Сын: Бородихин Михаил Иванов (Мишка)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1694
Сын: Бородихин Тимофей Казак Г. Тары? Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1696
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1699
Сын: Бородихин Иван Мещанин Г. Тары Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1712
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1717
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно