Бородихин Иван Отст. Конный Казак Г. Тары Никифоров (Ивашко Микифоров) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБородихин Иван Отст. Конный Казак Г. Тары Никифоров (Ивашко Микифоров)

Бородихин Иван Отст. Конный Казак Г. Тары Никифоров (Ивашко Микифоров)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1664

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1664

Отец: Бородихин Никифор Отст. Конный Казак Г. Тары

Мать: не указана

Военная служба
1687
Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
Поступил на службу
Рождение ребёнка
Около 1691

Сын: Бородихин Михаил Иванов (Мишка)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1694

Сын: Бородихин Тимофей Казак Г. Тары? Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1696

Сын: Бородихин Федор Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1699

Сын: Бородихин Иван Мещанин Г. Тары Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1712

Сын: Бородихин Алексей Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Бородихин Никифор Иванов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.