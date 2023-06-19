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Некрасов Константин Алексеев

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

05.05.1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1816

Отец: Некрасов Алексей Петров

Мать: Некрасова Стефанида Николаева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
14.10.1834

Жена: Некрасова Варвара Николаева

Рождение ребёнка
23.10.1835

Сын: Некрасов Алексей Константинов

Мать ребёнка: Некрасова Варвара Николаева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Некрасов Михаил Константинов

Мать ребёнка: Некрасова Варвара Николаева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Некрасов Иван Константинов

Мать ребёнка: Некрасова Варвара Николаева

Смерть
Неизвестно