Некрасов Константин Алексеев
Место рождения
Дата рождения05.05.1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1816
Бракосочетание
14.10.1834
Рождение ребёнка
23.10.1835
Сын: Некрасов Алексей Константинов
Мать ребёнка: Некрасова Варвара Николаева
Рождение ребёнка
1839
Сын: Некрасов Михаил Константинов
Мать ребёнка: Некрасова Варвара Николаева
Рождение ребёнка
1840
Сын: Некрасов Иван Константинов
Мать ребёнка: Некрасова Варвара Николаева
Смерть
Неизвестно