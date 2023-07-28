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Некрасов Алексей Петров

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

19.02.1787

Дата смерти

25.01.1824

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1787

Отец: Некрасов Петр Купреянов

Мать: Некрасова Евдокия Леонова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
18.01.1809

Жена: Некрасова Стефанида Николаева

Рождение ребёнка
1810

Сын: Некрасов Николай Алексеев

Мать ребёнка: Некрасова Стефанида Николаева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.03.1814

Сын: Некрасов Гаврила Алексеев

Мать ребёнка: Некрасова Стефанида Николаева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.05.1816

Сын: Некрасов Константин Алексеев

Мать ребёнка: Некрасова Стефанида Николаева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.07.1820

Дочь: Ольга Алексеева

Мать ребёнка: Некрасова Стефанида Николаева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Стефанида Николаева

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
25.01.1824
Романово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: горячкою