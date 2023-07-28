Некрасов Алексей Петров
Место рождения
Дата рождения19.02.1787
Дата смерти25.01.1824
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1787
Отец: Некрасов Петр Купреянов
Бракосочетание
18.01.1809
Рождение ребёнка
1810
Сын: Некрасов Николай Алексеев
Мать ребёнка: Некрасова Стефанида Николаева
Рождение ребёнка
17.03.1814
Сын: Некрасов Гаврила Алексеев
Мать ребёнка: Некрасова Стефанида Николаева
Рождение ребёнка
05.05.1816
Сын: Некрасов Константин Алексеев
Мать ребёнка: Некрасова Стефанида Николаева
Рождение ребёнка
08.07.1820
Дочь: Ольга Алексеева
Мать ребёнка: Некрасова Стефанида Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.01.1824
Романово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: горячкою