Инина Анна Борисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Инина Анна Борисова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1693

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1692 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1722

Сын: Ининъ Тимофей

Отец ребёнка: Ининъ Иванъ Федоровъ

Никитино, Арзамаский уездъ
Рождение ребёнка
1737

Сын: Ининъ Егоръ

Отец ребёнка: Ининъ Иванъ Федоровъ

Никитино, Арзамаский уездъ
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Федора

Отец ребёнка: Ининъ Иванъ Федоровъ

Никитино, Арзамаский уездъ
Рождение ребёнка
1744

Сын: Ининъ Петръ

Отец ребёнка: Ининъ Иванъ Федоровъ

Никитино, Арзамаский уездъ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ининъ Иванъ Федоровъ

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