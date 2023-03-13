Инина Анна Борисова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1693
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1722
Сын: Ининъ Тимофей
Отец ребёнка: Ининъ Иванъ Федоровъ
Никитино, Арзамаский уездъ
Рождение ребёнка
1737
Сын: Ининъ Егоръ
Отец ребёнка: Ининъ Иванъ Федоровъ
Никитино, Арзамаский уездъ
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Федора
Отец ребёнка: Ининъ Иванъ Федоровъ
Никитино, Арзамаский уездъ
Рождение ребёнка
1744
Сын: Ининъ Петръ
Отец ребёнка: Ининъ Иванъ Федоровъ
Никитино, Арзамаский уездъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ининъ Иванъ Федоровъ