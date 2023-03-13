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Ининъ Егоръ

Место рождения

Никитино, Арзамаский уездъ

Дата рождения

1737

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Ининъ Иванъ Федоровъ

Мать: Инина Анна Борисова

Никитино, Арзамаский уездъ
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Инина Авдотья Васильева

Рождение ребёнка
1763

Сын: Ининъ Игнатий

Мать ребёнка: Инина Авдотья Васильева

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Салова Домна

Мать ребёнка: Инина Авдотья Васильева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Горбунова Марья

Мать ребёнка: Инина Авдотья Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Инина Авдотья Васильева

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