Ининъ Егоръ
Место рожденияНикитино, Арзамаский уездъ
Дата рождения1737
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Ининъ Иванъ Федоровъ
Мать: Инина Анна Борисова
Никитино, Арзамаский уездъ
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Инина Авдотья Васильева
Рождение ребёнка
1763
Сын: Ининъ Игнатий
Мать ребёнка: Инина Авдотья Васильева
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Салова Домна
Мать ребёнка: Инина Авдотья Васильева
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Горбунова Марья
Мать ребёнка: Инина Авдотья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Инина Авдотья Васильева