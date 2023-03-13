Ининъ Петръ
Место рожденияНикитино, Арзамаский уездъ
Дата рождения1744
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Ининъ Иванъ Федоровъ
Мать: Инина Анна Борисова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Инина Наталья Евсеева
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Инина) Оксинья
Мать ребёнка: Инина Наталья Евсеева
Рождение ребёнка
1766
Сын: Ининъ Панфилъ
Мать ребёнка: Инина Наталья Евсеева
Рождение ребёнка
1772
Дочь: (Инина) Дарья
Мать ребёнка: Инина Наталья Евсеева
Рождение ребёнка
1778
Сын: Ининъ Кузьма
Мать ребёнка: Инина Наталья Евсеева
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Инина) Оксинья
Мать ребёнка: Инина Наталья Евсеева