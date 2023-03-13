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Ининъ Петръ

Место рождения

Никитино, Арзамаский уездъ

Дата рождения

1744

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Ининъ Иванъ Федоровъ

Мать: Инина Анна Борисова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Инина Наталья Евсеева

Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Инина) Оксинья

Мать ребёнка: Инина Наталья Евсеева

Рождение ребёнка
1766

Сын: Ининъ Панфилъ

Мать ребёнка: Инина Наталья Евсеева

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1772

Дочь: (Инина) Дарья

Мать ребёнка: Инина Наталья Евсеева

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Ининъ Кузьма

Мать ребёнка: Инина Наталья Евсеева

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Инина) Оксинья

Мать ребёнка: Инина Наталья Евсеева

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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