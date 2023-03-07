Мишина (Зелюкова) Феодора Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишина (Зелюкова) Феодора Никитина

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Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

После 1930

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: Щетинин Никита Иванов

Мать: Щетинина Екатерина Максимова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.08.1895 ст.

Сын: Мишин Иван Тарасович

Отец ребёнка: Мишин Тарас Гаврилович

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.10.1897 ст.

Сын: Мишин Петр (ст) Тарасович

Отец ребёнка: Мишин Тарас Гаврилович

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Мишин Николай (ст) Тарасович

Отец ребёнка: Мишин Тарас Гаврилович

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.11.1901 ст.

Сын: Мишин Михаил Тарасович

Отец ребёнка: Мишин Тарас Гаврилович

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.06.1904 ст.

Сын: Мишин Петр Тарасович

Отец ребёнка: Мишин Тарас Гаврилович

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.10.1906 ст.

Дочь: Прасковья Тарасова

Отец ребёнка: Мишин Тарас Гаврилович

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
После 1907

Сын: Мишин Александр Тарасович

Отец ребёнка: Мишин Тарас Гаврилович

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
После 1907

Сын: Мишин Николай Тарасович

Отец ребёнка: Мишин Тарас Гаврилович

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
После 1907

Сын: Мишин Дмитрий Тарасович

Отец ребёнка: Мишин Тарас Гаврилович

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Мишин Федор Тарасович

Отец ребёнка: Мишин Тарас Гаврилович

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мишин Тарас Гаврилович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1930
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