Мишина (Зелюкова) Феодора Никитина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиПосле 1930
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Рождение ребёнка
24.08.1895 ст.
Сын: Мишин Иван Тарасович
Отец ребёнка: Мишин Тарас Гаврилович
Рождение ребёнка
04.10.1897 ст.
Сын: Мишин Петр (ст) Тарасович
Отец ребёнка: Мишин Тарас Гаврилович
Рождение ребёнка
1899
Сын: Мишин Николай (ст) Тарасович
Отец ребёнка: Мишин Тарас Гаврилович
Рождение ребёнка
07.11.1901 ст.
Отец ребёнка: Мишин Тарас Гаврилович
Рождение ребёнка
02.06.1904 ст.
Сын: Мишин Петр Тарасович
Отец ребёнка: Мишин Тарас Гаврилович
Рождение ребёнка
13.10.1906 ст.
Дочь: Прасковья Тарасова
Отец ребёнка: Мишин Тарас Гаврилович
Рождение ребёнка
После 1907
Сын: Мишин Александр Тарасович
Отец ребёнка: Мишин Тарас Гаврилович
Рождение ребёнка
После 1907
Отец ребёнка: Мишин Тарас Гаврилович
Рождение ребёнка
После 1907
Отец ребёнка: Мишин Тарас Гаврилович
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Мишин Тарас Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1930