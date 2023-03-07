Щетинин Никита Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩетинин Никита Иванов

Щетинин Никита Иванов

avatar

Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

1893

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: Щетинин Иван Михайлов

Мать: Щетинина Арина Дорофеева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Шмелева Анна Никитина

Мать ребёнка: Щетинина Екатерина Максимова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1877

Дочь: Мишина Феодора Никитина

Мать ребёнка: Щетинина Екатерина Максимова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Щетинин (михайлин) Максим Никитин

Мать ребёнка: Щетинина Екатерина Максимова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Щетинин Лаврентий Никитин

Мать ребёнка: Щетинина Екатерина Максимова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щетинина Екатерина Максимова

Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1893
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: от старости
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close