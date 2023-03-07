Щетинин Никита Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1839
Дата смерти1893
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839
Отец: Щетинин Иван Михайлов
Мать: Щетинина Арина Дорофеева
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Шмелева Анна Никитина
Мать ребёнка: Щетинина Екатерина Максимова
Рождение ребёнка
Около 1877
Дочь: Мишина Феодора Никитина
Мать ребёнка: Щетинина Екатерина Максимова
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Щетинин (михайлин) Максим Никитин
Мать ребёнка: Щетинина Екатерина Максимова
Рождение ребёнка
1883
Сын: Щетинин Лаврентий Никитин
Мать ребёнка: Щетинина Екатерина Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1893
Причина смерти: от старости