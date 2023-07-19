Семенов Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Семенов Афанасий Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Семенов Порфирий Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1877
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно