Семенов Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенов Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Семенов Афанасий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1787

Сын: Семенов Даниил Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Семенов Порфирий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Семенов Павел Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Семенов Федор Федорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно