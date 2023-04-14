Павленко Марфа Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павленко Марфа Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.06.1911 ст.

Дочь: Павленко Мария Иосифовна

Отец ребёнка: Павленко Иосиф Кузьмич

Место жительства
1911 ст.
Пенцево, Шебекинский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павленко Иосиф Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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