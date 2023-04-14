Павленко Марфа Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.06.1911 ст.
Дочь: Павленко Мария Иосифовна
Отец ребёнка: Павленко Иосиф Кузьмич
Место жительства
1911 ст.
Пенцево, Шебекинский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно