село Пенцево, село Пенцево, Шебекинский, Белгородская область (на 2019) — Familio

Пенцево

Шебекинский, Белгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Корочанский уезд
1063Пенцовка, слободка вл.при р. Мокром Корене.4233103354357
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Корочанский уезд, Неклюдовская волость
387. Пенцовка, слободка бывшая владельческая, при речке Корене, дворов 169, жителей 935

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Белгородская область, Шебекинский район
115576Пенцевосело50°32'36°53'M-37-050

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Белгородская область, Шебекинский
14750000351с Пенцевосело
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