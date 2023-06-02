Шебордаев Евтей Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шебордаев Евтей Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

Около 1883

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: Шебордаев Абрам

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Шебордаев Федот Евтеевич

Мать ребёнка: Шебордаева Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Шебордаев Матвей Евтеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 02.07.1811

Сын: Шебордаев Прокофий Евтеевич

Мать ребёнка: Шебордаева Екатерина Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 05.06.1813

Сын: Шебордаев Дорофей Евтеевич

Мать ребёнка: Шебордаева Екатерина Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 17.10.1815

Сын: Шебордаев Нестор Евтеевич

Мать ребёнка: Шебордаева Екатерина Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.03.1818

Сын: Шебордаев Алексей Евтеевич

Мать ребёнка: Шебордаева Екатерина Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.02.1823

Сын: Шебордаев Федор Евтеевич

Мать ребёнка: Шебордаева Екатерина Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Шебордаева Александра Евтеевна

Мать ребёнка: Шебордаева Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Шебордаева Евдокия Евтеевна

Мать ребёнка: Шебордаева Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шебордаева Екатерина Ивановна

Смерть
Около 1883