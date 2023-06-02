Шебордаев Евтей Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1773
Дата смертиОколо 1883
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Отец: Шебордаев Абрам
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1797
Мать ребёнка: Шебордаева Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Шебордаев Матвей Евтеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 02.07.1811
Сын: Шебордаев Прокофий Евтеевич
Мать ребёнка: Шебордаева Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 05.06.1813
Сын: Шебордаев Дорофей Евтеевич
Мать ребёнка: Шебордаева Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 17.10.1815
Сын: Шебордаев Нестор Евтеевич
Мать ребёнка: Шебордаева Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
11.03.1818
Сын: Шебордаев Алексей Евтеевич
Мать ребёнка: Шебордаева Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
12.02.1823
Мать ребёнка: Шебордаева Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Шебордаева Александра Евтеевна
Мать ребёнка: Шебордаева Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Шебордаева Евдокия Евтеевна
Мать ребёнка: Шебордаева Екатерина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1883