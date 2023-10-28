Винникова (Баева) Зоя Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Баев Иван
Мать: Баева Евдокия
Рождение ребёнка
24.03.1976
Сын: Винников Михаил Викторович
Отец ребёнка: Винников Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
13.06.?
Дочь: Русина Ульяна Викторовна
Отец ребёнка: Винников Виктор Михайлович
Смерть
Неизвестно