Винникова (Баева) Зоя Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винникова (Баева) Зоя Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баев Иван

Мать: Баева Евдокия

Рождение ребёнка
24.03.1976

Сын: Винников Михаил Викторович

Отец ребёнка: Винников Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
13.06.?

Дочь: Русина Ульяна Викторовна

Отец ребёнка: Винников Виктор Михайлович

Смерть
Неизвестно
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