Городецкий Виктор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти22.03.1852
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Параскева
Мать ребёнка: Городецкая Дарья Дмитриева
Рождение ребёнка
03.09.1843
Сын: Городецкий Петр Викторович
Мать ребёнка: Городецкая Дарья Дмитриева
Старое Село Грязовецкого уезда
Рождение ребёнка
03.09.1843 ст.
Сын: Городецкий Михаил Викторович
Мать ребёнка: Городецкая Дарья Дмитриева
Старое Село Грязовецкого уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Священник
Место жительства
Неизвестно
Старое Село Грязовецкого уезда
Смерть
22.03.1852