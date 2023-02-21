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Городецкий Виктор Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

22.03.1852

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Параскева

Мать ребёнка: Городецкая Дарья Дмитриева

Рождение ребёнка
03.09.1843

Сын: Городецкий Петр Викторович

Мать ребёнка: Городецкая Дарья Дмитриева

Старое Село Грязовецкого уезда
Рождение ребёнка
03.09.1843 ст.

Сын: Городецкий Михаил Викторович

Мать ребёнка: Городецкая Дарья Дмитриева

Старое Село Грязовецкого уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Городецкая Дарья Дмитриева

Работа или профессия
Неизвестно
Священник
Место жительства
Неизвестно
Старое Село Грязовецкого уезда
Смерть
22.03.1852
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