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Городецкая Дарья Дмитриева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Параскева

Отец ребёнка: Городецкий Виктор Александрович

Рождение ребёнка
03.09.1843

Сын: Городецкий Петр Викторович

Отец ребёнка: Городецкий Виктор Александрович

Старое Село Грязовецкого уезда
Рождение ребёнка
03.09.1843 ст.

Сын: Городецкий Михаил Викторович

Отец ребёнка: Городецкий Виктор Александрович

Старое Село Грязовецкого уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Городецкий Виктор Александрович

Смерть
Неизвестно
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