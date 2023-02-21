Городецкая Дарья Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Параскева
Отец ребёнка: Городецкий Виктор Александрович
Рождение ребёнка
03.09.1843
Сын: Городецкий Петр Викторович
Отец ребёнка: Городецкий Виктор Александрович
Старое Село Грязовецкого уезда
Рождение ребёнка
03.09.1843 ст.
Сын: Городецкий Михаил Викторович
Отец ребёнка: Городецкий Виктор Александрович
Старое Село Грязовецкого уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно