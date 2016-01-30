(Позняк) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Позняк) Анна Ивановна

(Позняк) Анна Ивановна

Место рождения

Новоукраинка

Дата рождения

22.12.1930

Дата смерти

30.01.2016

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1907 г.р.

Муж

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1930

Отец: Позняк Иван

Мать: (Фёдорова) Евдокия

Бракосочетание
01.03.1959

Муж: Адров Иван Васильевич

Рождение ребёнка
26.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Адров Иван Васильевич

Рождение ребёнка
03.11.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Адров Иван Васильевич

Смерть
30.01.2016
Причина смерти: Инфаркт миокарда
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.