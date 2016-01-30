(Позняк) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения22.12.1930
Дата смерти30.01.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1930
Отец: Позняк Иван
Мать: (Фёдорова) Евдокия
Бракосочетание
01.03.1959
Рождение ребёнка
26.12.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Адров Иван Васильевич
Рождение ребёнка
03.11.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Адров Иван Васильевич
Смерть
30.01.2016
Причина смерти: Инфаркт миокарда
Похороны
Неизвестно