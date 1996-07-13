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Кочевых Кочевов Анатолий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1937

Дата смерти

13.07.1996

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1937

Отец: Кочевов Иван Ефимович

Мать: Кочевых Александра

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Батаруева Валентина Анатольевна

Мать ребёнка: Кочевых Александра Евтеевна

Рождение ребёнка
22.03.1959

Сын: Кочевых Алексей Анатольевич

Мать ребёнка: Кочевых Александра Евтеевна

Рождение ребёнка
12.03.1961

Дочь: Данилова Раиса Анатольевна

Мать ребёнка: Кочевых Александра Евтеевна

Рождение ребёнка
16.05.1965

Дочь: Циприкова Нина Анатольевна

Мать ребёнка: Кочевых Александра Евтеевна

Смерть
13.07.1996
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