Кочевых Кочевов Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1937
Дата смерти13.07.1996
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1937
Отец: Кочевов Иван Ефимович
Мать: Кочевых Александра
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Батаруева Валентина Анатольевна
Мать ребёнка: Кочевых Александра Евтеевна
Рождение ребёнка
22.03.1959
Сын: Кочевых Алексей Анатольевич
Мать ребёнка: Кочевых Александра Евтеевна
Рождение ребёнка
12.03.1961
Дочь: Данилова Раиса Анатольевна
Мать ребёнка: Кочевых Александра Евтеевна
Рождение ребёнка
16.05.1965
Дочь: Циприкова Нина Анатольевна
Мать ребёнка: Кочевых Александра Евтеевна
Смерть
13.07.1996