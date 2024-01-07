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Циприкова (Кочевых) Нина Анатольевна
Циприкова (Кочевых) Нина Анатольевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.05.1965
Пол
Женский
Отец
Кочевых Кочевов Анатолий Иванович
1937 г.р.
Мать
Кочевых (Евстратова) Александра Евтеевна
1925 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1965
Отец:
Кочевых Кочевов Анатолий Иванович
Мать:
Кочевых Александра Евтеевна
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