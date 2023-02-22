Ванжа (Мирошниченко) Надежда Кондратьевна
Место рождениясело Ковтуны, Покрово-Багачанской волости, Золотоношского уезда, Полтавской губернии, Российской империи
Дата рождения23.10.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
село Ковтуны, Покрово-Багачанской волости, Золотоношского уезда, Полтавской губернии, Российской империи
Рождение ребёнка
04.07.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ванжа Фёдор Карпович
Бочки, Полтавська область
Смерть
Неизвестно
Николаев, Миколаївська область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Николаев, Мешково-Погорелово