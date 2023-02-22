Ванжа (Мирошниченко) Надежда Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ванжа (Мирошниченко) Надежда Кондратьевна

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Место рождения

село Ковтуны, Покрово-Багачанской волости, Золотоношского уезда, Полтавской губернии, Российской империи

Дата рождения

23.10.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

село Ковтуны, Покрово-Багачанской волости, Золотоношского уезда, Полтавской губернии, Российской империи
Рождение ребёнка
04.07.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ванжа Фёдор Карпович

Бочки, Полтавська область
Смерть
Неизвестно
Николаев, Миколаївська область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Николаев, Мешково-Погорелово
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