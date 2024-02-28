Горбанев Дмитрий Петрович
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Горбанев Пётр Никитич
Бракосочетание
Около 1842
Рождение ребёнка
1843
Сын: Горбанев Григорий Дмитриевич
Мать ребёнка: Горбанёва Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Горбанев Корнилий Дмитриевич
Мать ребёнка: Горбанёва Анна Афанасьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно