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Горбанев Дмитрий Петрович

Место рождения

Капустин Яр, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Горбанев Пётр Никитич

Мать: Горбанева Фёкла Яковлевна

Капустин Яр, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Около 1842

Жена: Горбанёва Анна Афанасьевна

Капустин Яр, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Горбанев Григорий Дмитриевич

Мать ребёнка: Горбанёва Анна Афанасьевна

Капустин Яр, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Горбанев Корнилий Дмитриевич

Мать ребёнка: Горбанёва Анна Афанасьевна

Капустин Яр, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Место жительства
Неизвестно
Капустин Яр, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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