Горбанёва Анна Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбанёва Анна Афанасьевна

Горбанёва Анна Афанасьевна

Место рождения

Капустин Яр, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Капустин Яр, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Около 1842

Муж: Горбанев Дмитрий Петрович

Капустин Яр, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Горбанев Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Горбанев Дмитрий Петрович

Капустин Яр, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Горбанев Корнилий Дмитриевич

Отец ребёнка: Горбанев Дмитрий Петрович

Капустин Яр, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Место жительства
Неизвестно
Капустин Яр, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close