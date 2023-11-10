Горбанёва Анна Афанасьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1842
Рождение ребёнка
1843
Сын: Горбанев Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Горбанев Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Горбанев Корнилий Дмитриевич
Отец ребёнка: Горбанев Дмитрий Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно