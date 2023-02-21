Новичихина Лида Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новичихина Лида Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Георгий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новичихин Григорий Викторович

Отец ребёнка: Новичихин Виктор Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новичихина Полина Викторовна

Отец ребёнка: Новичихин Виктор Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новичихина Лена Викторовна

Отец ребёнка: Новичихин Виктор Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новичихина Марина Викторовна

Отец ребёнка: Новичихин Виктор Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новичихин Виктор Григорьевич

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