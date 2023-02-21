Новичихина Лида Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Георгий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новичихин Григорий Викторович
Отец ребёнка: Новичихин Виктор Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новичихина Полина Викторовна
Отец ребёнка: Новичихин Виктор Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новичихина Лена Викторовна
Отец ребёнка: Новичихин Виктор Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новичихина Марина Викторовна
Отец ребёнка: Новичихин Виктор Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно