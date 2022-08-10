Новичихин Виктор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовичихин Виктор Григорьевич

Новичихин Виктор Григорьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1951

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: Новичихин Григорий Семёнович

Мать: Кольцова Нина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новичихин Григорий Викторович

Мать ребёнка: Новичихина Лида Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новичихина Марина Викторовна

Мать ребёнка: Новичихина Лида Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новичихина Полина Викторовна

Мать ребёнка: Новичихина Лида Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новичихина Лена Викторовна

Мать ребёнка: Новичихина Лида Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новичихина Лида Георгиевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close