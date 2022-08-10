Новичихин Виктор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1951
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новичихин Григорий Викторович
Мать ребёнка: Новичихина Лида Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новичихина Марина Викторовна
Мать ребёнка: Новичихина Лида Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новичихина Полина Викторовна
Мать ребёнка: Новичихина Лида Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новичихина Лена Викторовна
Мать ребёнка: Новичихина Лида Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно