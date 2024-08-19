Gusārs Jānis — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиGusārs Jānis

Gusārs Jānis

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1770 г.р.

Мать

1776 г.р.

Жена

1804 г.р.

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Gusārs Jānis

Мать: Gusāre Edde

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Gusāre Griete

Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Gusāre) Anne

Мать ребёнка: Gusāre Griete

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Gusāre) Edde

Мать ребёнка: Gusāre Griete

Рождение ребёнка
1839

Сын: Gusārs Jānis

Мать ребёнка: Gusāre Griete

Рождение ребёнка
?.09.1842

Дочь: Vīgante (Gusāre) Marija

Мать ребёнка: Gusāre Griete

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.