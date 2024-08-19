Gusārs Jānis
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Gusārs Jānis
Мать: Gusāre Edde
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Gusāre Griete
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Gusāre) Anne
Мать ребёнка: Gusāre Griete
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Gusāre) Edde
Мать ребёнка: Gusāre Griete
Рождение ребёнка
1839
Сын: Gusārs Jānis
Мать ребёнка: Gusāre Griete
Рождение ребёнка
?.09.1842
Дочь: Vīgante (Gusāre) Marija
Мать ребёнка: Gusāre Griete
Смерть
Неизвестно