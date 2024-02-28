Максим Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий Давыдович
Мать: Марфа Семеновна
Рождение ребёнка
1878
Сын: Алексей Максимович
Мать ребёнка: Васса Богдановна
Рождение ребёнка
1881
Сын: Никита Максимович
Мать ребёнка: Васса Богдановна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Игнат Максимович
Мать ребёнка: Васса Богдановна
Рождение ребёнка
21.03.1885
Сын: Гавриил Максимович
Мать ребёнка: Васса Богдановна
Рождение ребёнка
1886
Сын: Карп
Мать ребёнка: Васса Богдановна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Анна Максимовна
Мать ребёнка: Васса Богдановна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Мария Максимовна
Мать ребёнка: Васса Богдановна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Мария Максимовна
Мать ребёнка: Васса Богдановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Богдановна
Смерть
Неизвестно