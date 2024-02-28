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Максим Васильевич

Место рождения

Вороновщина, Полновская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий Давыдович

Мать: Марфа Семеновна

Вороновщина, Полновская волость, Гдовский уезд
Рождение ребёнка
1878

Сын: Алексей Максимович

Мать ребёнка: Васса Богдановна

Вороновщина, Полновская волость, Гдовский уезд
Рождение ребёнка
1881

Сын: Никита Максимович

Мать ребёнка: Васса Богдановна

Вороновщина, Полновская волость, Гдовский уезд
Рождение ребёнка
1882

Сын: Игнат Максимович

Мать ребёнка: Васса Богдановна

Вороновщина, Полновская волость, Гдовский уезд
Рождение ребёнка
21.03.1885

Сын: Гавриил Максимович

Мать ребёнка: Васса Богдановна

Вороновщина, Полновская волость, Гдовский уезд
Рождение ребёнка
1886

Сын: Карп

Мать ребёнка: Васса Богдановна

Вороновщина, Полновская волость, Гдовский уезд
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Анна Максимовна

Мать ребёнка: Васса Богдановна

Вороновщина, Полновская волость, Гдовский уезд
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Мария Максимовна

Мать ребёнка: Васса Богдановна

Вороновщина, Полновская волость, Гдовский уезд
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Мария Максимовна

Мать ребёнка: Васса Богдановна

Вороновщина, Полновская волость, Гдовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Богдановна

Смерть
Неизвестно
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