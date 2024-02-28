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Авдуевский Александр Александрович

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1863

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Авдуевский Александр Андрианович

Мать: Авдуевская Анна Степановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
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