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Авдуевский Александр Александрович
Авдуевский Александр Александрович
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Древо
Место рождения
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Дата рождения
1863
Пол
Мужской
Отец
Авдуевский Александр Андрианович
1825 г.р.
Мать
Авдуевская Анна Степановна
1831 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец:
Авдуевский Александр Андрианович
Мать:
Авдуевская Анна Степановна
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
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